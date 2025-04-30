Требуется СММ специалист для ведения телеграм канала студии цветов. Необходим опыт в ведении канала в цветочном салоне, умение писать вовлекающие посты, подбирать эстетичные фото и видео, а также монтировать контент. Грамотная речь и письмо обязательны. Оплата обсуждается индивидуально.
Шукаємо чат менеджера в Телеграм віддалено (також без досвіду)
Шукаємо чат менеджера в Телеграм! вiльний графік, дистанційно, без прив’язки до офісу.
Досвід не потрібен!
Мінімальний дохід з нами, при роботі до 2х-3х годин/день - 500$ на місяць
Суть роботи у спілкуванні з потенційними клієнтами організації, онлайн.
Графік повністю вільний!
Повне безкоштовне навчання, ваш перший дохід з нами через 2 дні після подання заявки.
Від вас вимагається лише організованість та серйозні наміри.
Існує можливість швидкого зростання з нами.
якщо цікаво залиште ваш телеграм у заявці або повідомлення
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