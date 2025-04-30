Шукаємо чат менеджера в Телеграм віддалено (також без досвіду)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Открыт27 заявок237 просмотров

Шукаємо чат менеджера в Телеграм! вiльний графік, дистанційно, без прив’язки до офісу.
Досвід не потрібен!

Мінімальний дохід з нами, при роботі до 2х-3х годин/день - 500$ на місяць

Суть роботи у спілкуванні з потенційними клієнтами організації, онлайн.
Графік повністю вільний!
Повне безкоштовне навчання, ваш перший дохід з нами через 2 дні після подання заявки.
Від вас вимагається лише організованість та серйозні наміри.
Існує можливість швидкого зростання з нами.

якщо цікаво залиште ваш телеграм у заявці або повідомлення

Ведение перепискиОбщение с клиентами
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