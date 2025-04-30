Шукаємо чат менеджера в Телеграм! вiльний графік, дистанційно, без прив’язки до офісу.

Досвід не потрібен!



Мінімальний дохід з нами, при роботі до 2х-3х годин/день - 500$ на місяць



Суть роботи у спілкуванні з потенційними клієнтами організації, онлайн.

Графік повністю вільний!

Повне безкоштовне навчання, ваш перший дохід з нами через 2 дні після подання заявки.

Від вас вимагається лише організованість та серйозні наміри.

Існує можливість швидкого зростання з нами.



якщо цікаво залиште ваш телеграм у заявці або повідомлення