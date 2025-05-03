Всем привет!

Меня зовут Наталья! В связи с сложившимися обстоятельствами в Украине,мне с сыном пришлось уехать в Испанию. Сейчас изучаю испанский язык. Владею в совершенстве русским и украинским языками(могу делать перевод).Имею опыт -перевода арабского языка ( общаюсь с носителями) ,а также в написании текста, переписываю с аудиозаписи в текст , пишу статьи небольшие на разные темы . Мне очень нравится природа и архетиктура Испании ,поэтому много путешествуем по стране. Интересуюсь традициями и культурой Испании , чтобы легче было бы понимать менталитет испанцев. Являюсь активным пользователем в соцсетях . Всем мирного неба !!!!