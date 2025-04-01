Телеграм акаунт

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Открыт7 заявок71 просмотр

Нужен опытный специалист по ведению,развитию телеграм акаунта

TelegramПродвижение каналовУправление аккаунтами
14 дней назад
Дан
7 месяцев в сервисе
Был
10 дней назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
41 год
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
140 отзывов(-2)
7 дней назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
2 часа назад
12 дней назад
Олександр
 
18 лет
13 дней в сервисе
Был
9 дней назад
13 дней назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
3 часа назад
11 отзывов
13 дней назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Валерий
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
6 часов назад
92 отзыва
14 дней назад
Лучший SMM-менеджер апреля
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Валентин
 
28 лет
месяц в сервисе
Был
6 дней назад
14 дней назад
Назар
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 часа назад
3 отзыва(-1)
14 дней назад