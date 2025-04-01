Необходимо продвигать продукты и услуги в социальных сетях, привлекать клиентов и создавать воронку продаж. Также требуется разработка чатбота для автоматизации взаимодействия с клиентами. Ожидается комплексный подход к SMM и SMO.
Телеграм акаунт
Нужен опытный специалист по ведению,развитию телеграм акаунта
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