SMM-специалист для продвижения онлайн-продуктов

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
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Ищем SMM-специалиста для продвижения онлайн-продуктов, включая приложение с медитациями и закрытый клуб в Telegram. Необходимо создать и вести Instagram и Telegram с нуля, разрабатывать контент-стратегию, запускать воронки через рилсы и сторис, привлекать платежеспособную аудиторию. Опыт в продвижении платных продуктов и умение работать с конверсией обязательны.

InstagramSMMTelegramПривлечение клиентовПродвижение в социальных сетяхУправление аккаунтами
6 дней назад
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Заявки фрилансеров

Александр
 
41 год
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
140 отзывов(-2)
5 дней назад
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Социальные сети (SMM и SMO)