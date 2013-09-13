Krasnopolsky

Андрей Krasnopolsky

 
31 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Обладаю проф. навыками в Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign

(Работаю без предоплаты)

Предлагаю услуги:

— Вэб-дизайн

— Верстка сайтов (HTML5, CSS3)

— Разработка фирменного стиля

— Иллюстрации

— Дизайн, верстка полиграфической продукции

Гарантирую:

Соблюдение сроков и качество работы

Постоянную связь

Полную отдачу в работе

Контакты:

[email protected]

Skype: andrew.krasnopolsky