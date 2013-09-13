$50
здравствуйте, нужен модуль для джумлы 3, что бы вставлять в статью сейчас это выглядит вот так - пример1 нужно - пример2 + еще модуль для другой страницы, третий пример ...
Системы управления (CMS)2 заявки
Закрыт
12 лет назад
Обладаю проф. навыками в Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign
(Работаю без предоплаты)
Предлагаю услуги:
— Вэб-дизайн
— Верстка сайтов (HTML5, CSS3)
— Разработка фирменного стиля
— Иллюстрации
— Дизайн, верстка полиграфической продукции
Гарантирую:
Соблюдение сроков и качество работы
Постоянную связь
Полную отдачу в работе
Контакты:
Skype: andrew.krasnopolsky
здравствуйте, нужен модуль для джумлы 3, что бы вставлять в статью сейчас это выглядит вот так - пример1 нужно - пример2 + еще модуль для другой страницы, третий пример ...