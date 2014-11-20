Необходимо нарисовать дизайн главной и внутренней для сайта боевых искусств + танцы. Желательно наличие аналогичных работ - но не обязательно. Проект без предоплаты. Кто готов взяться - оставляйте заявки. Бюджет 3000 ...
Разукрасить модель самолета
Привет,
Вот что нужно:
1. Найти в интернете логотипы авиакомпаний в векторном формате (всего нужно 100 логотипов).
2. В случае, если векторный логотип не найден, нужно его отрисовать либо найти растровое изображение большого размера.
3. Найти как выглядит брендированный самолет с нанесенным на фюзеляж и хвост логотипом.
4 Нанести логотип на изображение самолета в PSD файле (на хвост и фюзеляж) чтоб по возможности максимально повторить брендирование.
5. Каждый логотип надо наложить:
- На хвост и фюзеляж изображения самолета Boeing (изображение самолета днем, вечером, ночью),
- На хвост и фюзеляж изображения самолета Airbus (изображение самолета днем, вечером, ночью),
6. Провести цветокоррекцию логотипов и их расположение на изображении.
7. Сохранить логотипы авиакомпаний в отдельный PSD шаблон для использования на сайте.
Файлы для работы, которые будут вам предоставлены:
- Cписок авиакомпаний и ссылки на википедию для каждой (там можно посмотреть как выглядит брендинг самолета),
- PSD шаблон c самолетом без брендирования Boeing (день),
- PSD шаблон c самолетом без брендирования Boeing (вечер),
- PSD шаблон c самолетом без брендирования Boeing (ночь),
- PSD шаблон c самолетом без брендирования Airbus (день),
- PSD шаблон c самолетом без брендирования Airbus (вечер),
- PSD шаблон c самолетом без брендирования Airbus (ночь)
Файлы которые нужно получить от вас
те же файлы PSD с наложенными логотипами всех авиакомпаний в соответствии с техзаданием,
сохраненные в формате PNG все картинки по отдельности.
Примерно на один самолет уходит час. Где то быстрее , где-то медленее
Пишите цены, сроки.
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