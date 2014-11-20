Разукрасить модель самолета

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок232 просмотра

Привет,

Вот что нужно:

1. Найти в интернете логотипы авиакомпаний в векторном формате (всего нужно 100 логотипов).

2. В случае, если векторный логотип не найден, нужно его отрисовать либо найти растровое изображение большого размера.

3. Найти как выглядит брендированный самолет с нанесенным на фюзеляж и хвост логотипом.

4 Нанести логотип на изображение самолета в PSD файле (на хвост и фюзеляж) чтоб по возможности максимально повторить брендирование.

5. Каждый логотип надо наложить:

- На хвост и фюзеляж изображения самолета Boeing (изображение самолета днем, вечером, ночью),

- На хвост и фюзеляж изображения самолета Airbus (изображение самолета днем, вечером, ночью),

6. Провести цветокоррекцию логотипов и их расположение на изображении.

7. Сохранить логотипы авиакомпаний в отдельный PSD шаблон для использования на сайте.

Файлы для работы, которые будут вам предоставлены:

- Cписок авиакомпаний и ссылки на википедию для каждой (там можно посмотреть как выглядит брендинг самолета),

- PSD шаблон c самолетом без брендирования Boeing (день),

- PSD шаблон c самолетом без брендирования Boeing (вечер),

- PSD шаблон c самолетом без брендирования Boeing (ночь),

- PSD шаблон c самолетом без брендирования Airbus (день),

- PSD шаблон c самолетом без брендирования Airbus (вечер),

- PSD шаблон c самолетом без брендирования Airbus (ночь)

Файлы которые нужно получить от вас

те же файлы PSD с наложенными логотипами всех авиакомпаний в соответствии с техзаданием,

сохраненные в формате PNG все картинки по отдельности.

Примерно на один самолет уходит час. Где то быстрее , где-то медленее

Пишите цены, сроки.

11 лет назад
grizly1977
Влад Гур 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Krasnopolsky
Андрей 
31 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$200
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Krasnopolsky
Андрей 
31 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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