Разукрасить модель самолета

Привет,

Вот что нужно:

1. Найти в интернете логотипы авиакомпаний в векторном формате (всего нужно 100 логотипов).

2. В случае, если векторный логотип не найден, нужно его отрисовать либо найти растровое изображение большого размера.

3. Найти как выглядит брендированный самолет с нанесенным на фюзеляж и хвост логотипом.

4 Нанести логотип на изображение самолета в PSD файле (на хвост и фюзеляж) чтоб по возможности максимально повторить брендирование.

5. Каждый логотип надо наложить:

- На хвост и фюзеляж изображения самолета Boeing (изображение самолета днем, вечером, ночью),

- На хвост и фюзеляж изображения самолета Airbus (изображение самолета днем, вечером, ночью),

6. Провести цветокоррекцию логотипов и их расположение на изображении.

7. Сохранить логотипы авиакомпаний в отдельный PSD шаблон для использования на сайте.

Файлы для работы, которые будут вам предоставлены:

- Cписок авиакомпаний и ссылки на википедию для каждой (там можно посмотреть как выглядит брендинг самолета),

- PSD шаблон c самолетом без брендирования Boeing (день),

- PSD шаблон c самолетом без брендирования Boeing (вечер),

- PSD шаблон c самолетом без брендирования Boeing (ночь),

- PSD шаблон c самолетом без брендирования Airbus (день),

- PSD шаблон c самолетом без брендирования Airbus (вечер),

- PSD шаблон c самолетом без брендирования Airbus (ночь)

Файлы которые нужно получить от вас

те же файлы PSD с наложенными логотипами всех авиакомпаний в соответствии с техзаданием,

сохраненные в формате PNG все картинки по отдельности.

Примерно на один самолет уходит час. Где то быстрее , где-то медленее

Пишите цены, сроки.