Дорисовать страницу

Приветствую!

Для сайта www.a-idea.ru, для главной страницы. Надо ее доработать:

Дизайн сайта и страницы нравится, но надо наполнить текстом, картинками по тематике отделка фасадов зданий.

Т.е. Раскрыть тему. Для этого придется дорисовать дизайн страницы и качественно расположить весь материал на ней. Программирование и верстку сделаю сам.

Т.е. От Вас файл в формате PSD, как будет выглядеть страница. + Высококачественные текста для это тематике. Все это Вы располагаете в psd файле.