Название сайта\доменное имя? Уютный дом - Недорогие дома и бани из бруса под ключ: минимальные цены и сжатые сроки сдачи www.banidom.ru Характеристика предполагаемой аудитории (ЦА)? Мужчины от 25 до ...
Дорисовать страницу
Приветствую!
Для сайта www.a-idea.ru, для главной страницы. Надо ее доработать:
Дизайн сайта и страницы нравится, но надо наполнить текстом, картинками по тематике отделка фасадов зданий.
Т.е. Раскрыть тему. Для этого придется дорисовать дизайн страницы и качественно расположить весь материал на ней. Программирование и верстку сделаю сам.
Т.е. От Вас файл в формате PSD, как будет выглядеть страница. + Высококачественные текста для это тематике. Все это Вы располагаете в psd файле.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $270Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт11 лет назад
Сверстать дизайн главной страницы доски объявлений на bootstrap по прототипу с использованием готовой темы. Тему берем эту https://cloud.mail.ru/public/1737c53e513e/12313121244.zip Прототип в прикрепленном файле. Внешние контейнеры обозначают сетку bootstrap. На выходе ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт11 лет назад
Дизайн главной страницы и последующих 4-5 ! дополнительно еще нужен лого Интересует стоимость ?Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Относительно простой и маленький проект. Нужно сделать "flat" дизайн для существующего сайта, под новый раздел – каталог и рейтинг компаний, по сути все сводиться к оформлению таблицы, карточки компаний, отдельных элементов и т.д. ...Завершен11 лет назад
- $70
Прошу не давать ссылку на общую копилку с вашими портфолио, копаться нет времени! Вместо ссылки на портфолио просто прикрепите ссылки на 1-3 конкретных работы похожие на: Требуется уровень дизайна чуть выше такого: http://gazoil-city.info ...Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт11 лет назад
Для магазина mi5mi.ru требуется отрисовать три страницы с хорошей конверсией в общей стилистике текущего сайта: 1. главную 2. список товаров в разделе 3. карточка товара Дальше, возможно, ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо разработать 3 дизайна посадочных страниц на темы: 1) Услуги по продвижению сайтов (поисковое, контекстная, соц. сети) 2) Услуги по созданию и поддержке сайтов (создание доработка, поддержка) 3) Услуги по разработке мобильных ...Завершен11 лет назад
- $30
Нужно отрисовать PSD-макет страницы. ТЗ в приложении.Завершен11 лет назад