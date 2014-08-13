Дизайн интернет магазина

Очень пунктуальный и ответственный дизайнер. Понимает задание с полуслова, сдает работу раньше сроков (молниеносно), постоянно на связи и в почте и в скайпе. Особенно впечатлило то, что Елена все объясняет, подсказывает как лучше, дает рекомендации по юзабилити. Так же огромный плюс - низкие цены, при этом дизайн делает качественный, продуманный. Самые приятные впечатления от работы с Еленой. Следующие проекты будем делать только совместно с данным исполнителем. Рекомендую!