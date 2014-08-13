Дизайн интернет магазина

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка162 просмотра

Дизайн главной и внутренних страниц для интернет магазина.

11 лет назад
Vikann
36 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$370
4 дня
Очень пунктуальный и ответственный дизайнер. Понимает задание с полуслова, сдает работу раньше сроков (молниеносно), постоянно на связи и в почте и в скайпе. Особенно впечатлило то, что Елена все объясняет, подсказывает как лучше, дает рекомендации по юзабилити. Так же огромный плюс - низкие цены, при этом дизайн делает качественный, продуманный. Самые приятные впечатления от работы с Еленой. Следующие проекты будем делать только совместно с данным исполнителем. Рекомендую!
Рекомендую Викторию к сотрудничеству: тз - четкое, связь - постоянная, оплата - без задержек. Все отлично, буду рада продолжить сотрудничество по другим проектам!

Заявки фрилансеров

slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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