Лэндинг с современным дизайном (не старомодный)

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт21 заявка314 просмотров

Прошу не давать ссылку на общую копилку с вашими портфолио, копаться нет времени!

Вместо ссылки на портфолио просто прикрепите ссылки на 1-3 конкретных работы похожие на:

Требуется уровень дизайна чуть выше такого: http://gazoil-city.info

Тоесть не такой: https://yadi.sk/i/UfR6xtfWZWFGE

Бюджет 70 долларов.

11 лет назад
bizbaza
42 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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