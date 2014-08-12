Название сайта\доменное имя? Уютный дом - Недорогие дома и бани из бруса под ключ: минимальные цены и сжатые сроки сдачи www.banidom.ru Характеристика предполагаемой аудитории (ЦА)? Мужчины от 25 до ...
Лэндинг с современным дизайном (не старомодный)
Прошу не давать ссылку на общую копилку с вашими портфолио, копаться нет времени!
Вместо ссылки на портфолио просто прикрепите ссылки на 1-3 конкретных работы похожие на:
Требуется уровень дизайна чуть выше такого: http://gazoil-city.info
Тоесть не такой: https://yadi.sk/i/UfR6xtfWZWFGE
Бюджет 70 долларов.
Заявки фрилансеров
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