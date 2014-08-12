Доброго дня.мы нуждаемся в редизайне нашего сайта.требования:улучшение сайта для удобства пользователя,анализ юзабилити,примеры работы.
Дизайн сайта Строительной компании
Название сайта\доменное имя?
Уютный дом - Недорогие дома и бани из бруса под ключ: минимальные цены и сжатые сроки сдачи
Характеристика предполагаемой аудитории (ЦА)?
Мужчины от 25 до 55 лет.
Структура сайта?
Структуру страницы, прототип дизайна прикреплен в виде макета.
Имеет ли компания разработанный фирменный стиль, логотип, слоган?
фирменные стиль - не имеет.
логотип можно увидеть на сайте www.banidom.ru (дизайнер на своё усмотрение может переделать внешний вид логотипа сайта)
Каково минимальное разрешение экрана монитора на которое должен быть ориентирован дизайн сайта?
Ширина сайта должна быть 1 150px.
Заявки фрилансеров
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