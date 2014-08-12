Дизайн сайта Строительной компании

$270
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт18 заявок2269 просмотров
#1$270

Название сайта\доменное имя?

Уютный дом - Недорогие дома и бани из бруса под ключ: минимальные цены и сжатые сроки сдачи

www.banidom.ru

Характеристика предполагаемой аудитории (ЦА)?

Мужчины от 25 до 55 лет.

Структура сайта?

Структуру страницы, прототип дизайна прикреплен в виде макета.

Имеет ли компания разработанный фирменный стиль, логотип, слоган?

фирменные стиль - не имеет.

логотип можно увидеть на сайте www.banidom.ru (дизайнер на своё усмотрение может переделать внешний вид логотипа сайта)

Каково минимальное разрешение экрана монитора на которое должен быть ориентирован дизайн сайта?

Ширина сайта должна быть 1 150px.

11 лет назад
inetop
32 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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