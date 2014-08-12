Необходимо разработать дизайн главной страницы сайта для проектируемого Бизнес центра. Красивые объемные элементы - железная дорога, станция, таможенный склад, здания жилого и коммерческого сектора. Предварительный макет в приложении в виде наброска, а ...
Дизайн сайта
Добрый день.требуется улучшить или разработать дизайн сайта спорттоваров.предоставить примеры и цены на услуги.связь через скайп.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен дизайн футерных страниц сайта. Дизайн размещения текста, текстовых элементов, рамки, блоки, мини-баннеры. Общий дизайн страницы уже есть! Например: http://sunduk.com/oplata Страница выглядит как баннер и полотно текста. Нужно красиво оформить представление текста: добавить ...Завершен11 лет назад
- $40
Добрый день! Требуется нарисовать дизайн главной страницы сайта-визитки. ТЗ смотрите в приложении. Рассмотрю предложения до 40$Завершен11 лет назад
Доброе утро! Необходим редизайн главной страницы. Но не глобальный...убрать пару кнопок вместо них блок с новостями, оформить более красивым шрифтом главное меню, заменить цвет полоски. Вообщем готов дать полное ТЗ ...Завершен11 лет назад
- $50
Доброй середины августа. Нужно создать новый удобный и красивый дизайн для страниц аниме-персонажей на нашем сайте. Пример страницы персонажа: http://jut.su/ninja/Madara_Uchiha/ Дизайн нужен лишь для левого блока сайта (навигационное меню и ...Завершен11 лет назад
Для сайта надо заменить традиционную индексную страницу на посадочную сайт на WordPress предложения пишите сюда - проект закрыт от просмотровДизайн сайтов18 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется дизайн + верстка http://zaemdeneg.ru/ критерий отбора: лучшее соотношение цена/качество требование: наличие опыта, портфолиоДизайн сайтов26 заявокЗакрыт11 лет назад
- $20
Нужен дизайн для лэндинга. В отклике пишите сроки работы и бюджет. Подробное ТЗ, после того, как выберу исполнителя.Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт11 лет назад
необходимо сделать дизайн в сообществе (аватарка, баннер, внутреннее меню) Предлагайте свои ценыДизайн сайтов11 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен дизайн двух страниц для новостного агрегатора. Для каждой страницы нужны десктопная и мобильная версия. Более подробное описание задачи отправлю в ответ на заявку. В заявке указывайте ссылку ...Завершен11 лет назад