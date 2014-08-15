Дизайн страницы персонажа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок161 просмотр

Доброй середины августа.

Нужно создать новый удобный и красивый дизайн для страниц аниме-персонажей на нашем сайте.

Пример страницы персонажа: http://jut.su/ninja/Madara_Uchiha/

Дизайн нужен лишь для левого блока сайта (навигационное меню и шапка остаются такими же).

Некоторые аспекты контента страницы расписал в приложенном RTF-документе.

11 лет назад
ArtVit
32 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Volkova86
Рената 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$20
2 дня
Лёгкий и функциональный дизайн - спасибо за красивую работу.
Отличный заказчик, рекомендую.

Заявки фрилансеров

Volkova86
Рената 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад