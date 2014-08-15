Дизайн страницы персонажа

Доброй середины августа.

Нужно создать новый удобный и красивый дизайн для страниц аниме-персонажей на нашем сайте.

Пример страницы персонажа: http://jut.su/ninja/Madara_Uchiha/

Дизайн нужен лишь для левого блока сайта (навигационное меню и шапка остаются такими же).

Некоторые аспекты контента страницы расписал в приложенном RTF-документе.