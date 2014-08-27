Дизайн трех страниц для шаблона WordPress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен17 заявок155 просмотров

Нужно сделать дизайн трех страниц сайта (шаблон WordPress)

WordPress
11 лет назад
goldin
Женя 
47 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

palanuk
40 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$90
4 дня
Мастер своего дела и очень вменяемый человек. Работу выполнил качественно и в срок, с правками не спорил, а просто сделал все как надо. Очень рекомендую.
Отличный заказчик, четкое ТЗ, деньги сразу,рекомендую

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palanuk
40 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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