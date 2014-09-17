Нужен качественный редизайн сайта

Здравствуйте! Нужен кардинальный редизайн сайта - vemar.kiev.ua . Главная страница, страница всех услуг, страница одной услуги, страница онлайн консультаций, врачей, цен, контакты.

Главная страница должна быть похожа на лендинг: преимущества как можно выше, основные контакты крупнее, все сертификаты выше, удобное пользование списком услуг с Главной. Форма обратной связи на каждой странице, нужно грамотно структурировать текст, чтобы контент остался, но на страницах услуг добавился эффект лендинга - форма Записаться, кнопка Задать вопрос, небольшой блок с ценами, врачи по направлению, и т.д

Просьба, выставлять стоимость и срок хотя бы примерно.

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Очень важно - корректно и грамотно структурировать информацию.