Нужен качественный редизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен40 заявок270 просмотров

Здравствуйте! Нужен кардинальный редизайн сайта - vemar.kiev.ua . Главная страница, страница всех услуг, страница одной услуги, страница онлайн консультаций, врачей, цен, контакты.

Главная страница должна быть похожа на лендинг: преимущества как можно выше, основные контакты крупнее, все сертификаты выше, удобное пользование списком услуг с Главной. Форма обратной связи на каждой странице, нужно грамотно структурировать текст, чтобы контент остался, но на страницах услуг добавился эффект лендинга - форма Записаться, кнопка Задать вопрос, небольшой блок с ценами, врачи по направлению, и т.д

Просьба, выставлять стоимость и срок хотя бы примерно.

Какие дизайны нравятся: http://livedemo00.template-help.com/wordpress_47536/

http://livedemo00.template-help.com/drupal_49317/

http://livedemo00.template-help.com/wt_49114/

http://livedemo00.template-help.com/drupal_47984/

http://ilaya.ua

Очень важно - корректно и грамотно структурировать информацию.

11 лет назад
solnceva
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

ivanovu4
Роман 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$250
5 дней
Очень признательна Роману, все выполнено качественно и в срок.
Очень легко сотрудничать, четкое задание, мгновенная оплата!

Заявки фрилансеров

ivanovu4
Роман 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн кастинг агентства

    $50

    По структуре вот http://maxangels.ru/ но вакансии - танцовщицы стриптиза менеджеров в клубе оригинальный жанр и хостес По цветам фиолетовый, яркий как http://virginsclub.ru/rates-new/ Название Кастинг-агентство Малиновской - сделать лого. ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Шаблон для WP

    Приветствую всех фрилансеров. Планируется к разработке сайт по продаже онлайн курса + некоторые дополнительные функции. Реализован будет на WP, потому требуется человек способный создать, а в последствии и натянуть уникальный шаблон и помочь ...

    WordPress
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Редизайн сайта

    $140

    Необходим новый дизайн главной страницы сайта строительной организации. Подробное ТЗ подходящим кандидатам.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработка дизайна инет-магазина + дизайн баннеров

    Требуется небольшая доработка дизайна уже готового магазина. И разработка 2-3 баннеров для главной страницы. Источник - http://vamshop-test.pp.ua/bikeshop/ - главная страница http://vamshop-test.pp.ua/bikeshop/velosiped-detskij-dlja-devochek-giant-revel-jr-lite-24-girl-2013.html - карточка товара ...

    HTML
    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн для интернет-магазина

    Здравствуйте! Необходимо разработать дизайн для интернет-магазина рукоделия (главная + 5-8 внутренних страниц). В заявке, пожалуйста, указывайте сроки, стоимость исполнения, а также ссылку на портфолио. Если у Вас мало опыта в ...

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Небольшое изменение дизайна сайта

    Здравствуйте, господа и госпожи фрилансеры! Есть сайт http://liveorange.ru/ Сейчас на сайте белый текст на оранжевом фоне. Но на разных страницах шрифи и оттенки белого разные: где-то читается нормально, а где-то невозможно прочитать. ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад