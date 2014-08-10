Доработка дизайна инет-магазина + дизайн баннеров

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок193 просмотра

Требуется небольшая доработка дизайна уже готового магазина. И разработка 2-3 баннеров для главной страницы.

Источник -

http://vamshop-test.pp.ua/bikeshop/ - главная страница

http://vamshop-test.pp.ua/bikeshop/velosiped-detskij-dlja-devochek-giant-revel-jr-lite-24-girl-2013.html - карточка товара

Требования - подборка шрифта, подборка цветов ( основные цвета - указаны в логотипе), небольшие дизайнерские штрихи, которые минимально украсят и придадут внешний вид 2-м основным страницам.

+ базовый дизайн 2-3 сменяющихся баннеров на первой странице.

HTML
11 лет назад
Balalaj
45 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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