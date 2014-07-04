Платформа - VamShop, XT Commerce После выполнения работ на сервере со стороны хостера перестали корректно работать некоторые скрипты на сайте и перестали корректно выгружаться созданные ранее выггрузки для Prom, Hotline. Возможные причины ( совпадают по времени с ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
необходима доработка ресурса bikeshop.com.ua готовы предложить выполнение ТЗ как в комплексе, так и по отдельным пунктам. 1. Для покупателя - Проапгрейдить модуль доставки НоваПошта (выбор отделений, города и прочего) , Для админа - автоматическая генерация ТТН для ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Задачи: 1. Выполнить задачи по согласованию размещения на указанных платформах наших товаров. 2. Подготовить файлы выгрузки товаров для каждой из площадок 3. Поддерживать в дальнейшем актуальность выгрузок на постоянной основе Наш магазин - [url=http://bikeshop.com.ua/]bikeshop.com.ua[/url] Количество выгружаемых товаров - 500-2000 в зависимости ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Дано: 1. интернет магазин с около 15 тыс наименований товаров основанный на системе vamshop 1.71 2. около 10-20 разных поставщиков, с разноформатными системами рассылок складских остатков в xls. основной якорь за который можно привязаться - ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Требуется небольшая доработка дизайна уже готового магазина. И разработка 2-3 баннеров для главной страницы. Источник - http://vamshop-test.pp.ua/bikeshop/ - главная страница http://vamshop-test.pp.ua/bikeshop/velosiped-detskij-dlja-devochek-giant-revel-jr-lite-24-girl-2013.html - карточка товара Требования - подборка шрифта, подборка цветов ( основные цвета - указаны в ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт9 лет назад
рассматриваем варианты переезда нашего ресурса на новую платформу и небольшой редизайн. источник - www.bikeshop.ua основное ТЗ - 1, Минимальный редизайн под современный движок ( magento, shop-script или др) . Основной принцип - минимализм. Сохраняется логотип и цветовая ...Интернет-магазины12 заявокЗакрыт10 лет назад