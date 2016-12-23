Подготовка выгрузки товаров магазина для Hotline, Prom, Privatmarket

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки136 просмотров

Задачи: 

1. Выполнить задачи по согласованию размещения на указанных платформах наших товаров. 

2. Подготовить файлы выгрузки товаров для каждой из площадок

3. Поддерживать в дальнейшем актуальность выгрузок на постоянной основе

Наш магазин - bikeshop.com.ua

Количество выгружаемых товаров - 500-2000 в зависимости от условий. 

Предпочтение будет отдано профессионалам, которые имеют опыт согласования размещения на платформах, создания выгрузок и их поддержания. 

Приветствуется работа на постоянной основе и соответственно требования к качеству и срокам - высокие. 

8 лет назад
Balalaj
45 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров