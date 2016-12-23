Разработка сайта Фриланс на Cotonti

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка125 просмотров

Добрый день.

 На проект "Сайт Фриланс". Наиболее подходящим показалось решение на Cotonti.

Бюджет не слишком большой (25-40 т.р.), сроки приемлемые (до 30.01.2017), но с учетом возможностей движка и Ваших уже имеющихся наработок - вполне возможно проект Вас заинтересует.

ТЗ, функционал и дизайн предварительно уже проработаны.

ТЗ в аттаче.

8 лет назад
AlexeyKHV
Алексей 
57 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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