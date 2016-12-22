Нужно сделать валидацию формы обратной связи. Срочно!

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок149 просмотров

Есть готовая страница - http://sdelanoruka.me/auth.html. Вот макет - https://projects.invisionapp.com/share/PW8USFKAC#/screens/207248748. Нужно сделать все как на макете. Бюджет - 200грн. 

8 лет назад
IvanovArtem88
36 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров