Отредактировать сайт

Здравствуйте друзья у меня есть сайт, делали давно, говорит создатель на денвере.

Сайт: http://prodez196.ru/

Нужно его отредактировать, 2,3,4 блок, в них надо отредактировать картинки. Подключить Кнопку (вызов специалиста)

привязанная к номеру 89**********

Тот кто делал, прислал папку с исходниками.

Работы по минимуму, в блоках исправить информационные иконки может немного текста, поверхностное редактирование.