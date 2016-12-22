Отредактировать сайт

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Закрыт4 заявки182 просмотра

Здравствуйте друзья у меня есть сайт, делали давно, говорит создатель на денвере.

Сайт: http://prodez196.ru/

Нужно его отредактировать, 2,3,4 блок, в них надо отредактировать картинки. Подключить Кнопку (вызов специалиста)

привязанная к номеру 89**********

Тот кто делал, прислал папку с исходниками.

Работы по минимуму, в блоках исправить информационные иконки может немного текста, поверхностное редактирование. 

 

8 лет назад
validacc
43 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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