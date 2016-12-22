Реконструкция сайта petraconsortium.com

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка106 просмотров

Внесение изменений.

Переход на новую версию Joomla.

Мультиязычность расширенная. 

Joomla
8 лет назад
skarandin
Сергей 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
7 дней назад
8 лет назад
$100
1 день
Работа выполнена качественно в очень быстро. Я доволен.
Спасибо Сергею за интересный в плане творческого роста проект. Всегда рада помочь отличному человеку.

Заявки фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
7 дней назад
8 лет назад