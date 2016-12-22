Парсер отелей

Необходимо разработать парсер, который смог бы вытаскивать нужную информацию с сайтов определённых отелей и через wordpress плагин Hotel Management System https://wordpress.org/plugins/hrs-hotel-reservation-system/ выводил её нам на сайт.

Прошу учесть также следующие дополнения:

В том плагине по умолчанию есть выбор курорта, выбор отеля, дата заезда и дата выезда.

Его нужно привести его к следующему виду:

Ручной ввод курорта (для начала это будет только Abano Terme)

Ввод даты заезда (дейтпикер)

Ввод даты выезда (дейтпикер)

Выбор кол-ва человек (от 1 до 10)

Выбор кол-ва номеров (от 1 до 5)

Выбор питания (2х разовое питание, 3х разовое питание, 2х разовое питание с лечением)

выбранные даты, кол-во ночей, выбранное кол-во человек, выбранный тип питания

названия комнат вместе с фото, которые свободны на выбранные даты

цена данных комнат из расчёта выбора питания, кол-ва человек (2х разовое питание - mezza pensione, 3х разовое питание - pensione completta, 2х разовое питание с лечением - pachetto dolce vita)