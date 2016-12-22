Парсер отелей

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Необходимо разработать парсер, который смог бы вытаскивать нужную информацию с сайтов определённых отелей и через wordpress плагин Hotel Management System https://wordpress.org/plugins/hrs-hotel-reservation-system/ выводил её нам на сайт.

Прошу учесть также следующие дополнения: 

В том плагине по умолчанию есть выбор курорта, выбор отеля, дата заезда и дата выезда.

Его нужно привести его к следующему виду:

  • Ручной ввод курорта (для начала это будет только Abano Terme)
  • Ввод даты заезда (дейтпикер)
  • Ввод даты выезда (дейтпикер)
  • Выбор кол-ва человек (от 1 до 10)
  • Выбор кол-ва номеров (от 1 до 5)
  • Выбор питания (2х разовое питание, 3х разовое питание, 2х разовое питание с лечением)
Выводить на экран нужно будет следующий результат:

  • выбранные даты, кол-во ночей, выбранное кол-во человек, выбранный тип питания
  • названия комнат вместе с фото, которые свободны на выбранные даты
  • цена данных комнат из расчёта выбора питания, кол-ва человек (2х разовое питание - mezza pensione, 3х разовое питание - pensione completta, 2х разовое питание с лечением - pachetto dolce vita)
Плагин должен вытягивать данные из этого сайта: https://booking.ericsoft.com/BookingEngine/book.aspx?idh=1E85423534B413F9&lang=it&cur=EUR&pax=2_0_0_0&acmp=RT0
WordPress
8 лет назад
d3v1LWTF
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2 года назад

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