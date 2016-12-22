Установка и настройка кода ретаргета от ВКонтакте

Приветствую!

В ВКонтакте есть единый пиксель для сбора баз ретаргета. Если не сталкивались, это спец.

код, который может собирать сразу несколько баз в зависимости от урла.

Например, если после оставления заявки человек попадает на site.ru/spasibo, то мы можем собирать отдельно базу всех, кто побывал на site.ru/spasibo.

Но у нас на лендинге не меняются урлы, т.к. все события - это JS-события.

Нужно либо как-то через API связать этот пиксель с нашими событиями, как мы

сделали с Метрикой, у нас там просто в нужный момент вызывается API

Метрики. Либо, если такого API у ВК нет, то добавить автоподмену урла.

Список целей:

Был на сайте (отдельно для каждого из лендов и корп. сайта).

Заполнил 1е звено формы.

60 сек активности

Открыл форму

Заполнил все 5 звеньев формы.

Заполнил 1е звено и указал "Есть загран"

Родительская заявка (выбрано "Для ребенка" в форме).

go.chinacampus.ru Где эти цели у нас в коде, тебе даст программист, который запускал ленд.Сделать нужно будет на 3х лендах и одном сайте: granti.es.centerstudy.es.center

chinacampus.ru