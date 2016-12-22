Установка и настройка кода ретаргета от ВКонтакте

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Закрытнет заявок98 просмотров

Приветствую!

В ВКонтакте есть единый пиксель для сбора баз ретаргета. Если не сталкивались, это спец.

код, который может собирать сразу несколько баз в зависимости от урла.

Например, если после оставления заявки человек попадает на site.ru/spasibo, то мы можем собирать отдельно базу всех, кто побывал на site.ru/spasibo.

Но у нас на лендинге не меняются урлы, т.к. все события - это JS-события.

Нужно либо как-то через API связать этот пиксель с нашими событиями, как мы

сделали с Метрикой, у нас там просто в нужный момент вызывается API

Метрики. Либо, если такого API у ВК нет, то добавить автоподмену урла.

Список целей:

  • Был на сайте (отдельно для каждого из лендов и корп. сайта).
  • Заполнил 1е звено формы.
  • 60 сек активности
  • Открыл форму
  • Заполнил все 5 звеньев формы.
  • Заполнил 1е звено и указал "Есть загран"
  • Родительская заявка (выбрано "Для ребенка" в форме).
Где эти цели у нас в коде, тебе даст программист, который  запускал ленд.Сделать нужно будет на 3х лендах и одном сайте:granti.es.centerstudy.es.centergo.chinacampus.ru

chinacampus.ru

JavaScript
8 лет назад
SKeeper86
Михаил 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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