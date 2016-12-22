Привет Нужно сделать скрипт, который будет парсить данные с двух сайтов объявлений в базу данных, а потом выводить в нужном виде данные из этой базы. У одного сайта защиты ...
Установка и настройка кода ретаргета от ВКонтакте
Приветствую!
В ВКонтакте есть единый пиксель для сбора баз ретаргета. Если не сталкивались, это спец.
код, который может собирать сразу несколько баз в зависимости от урла.
Например, если после оставления заявки человек попадает на site.ru/spasibo, то мы можем собирать отдельно базу всех, кто побывал на site.ru/spasibo.
Но у нас на лендинге не меняются урлы, т.к. все события - это JS-события.
Нужно либо как-то через API связать этот пиксель с нашими событиями, как мы
сделали с Метрикой, у нас там просто в нужный момент вызывается API
Метрики. Либо, если такого API у ВК нет, то добавить автоподмену урла.
Список целей:
- Был на сайте (отдельно для каждого из лендов и корп. сайта).
- Заполнил 1е звено формы.
- 60 сек активности
- Открыл форму
- Заполнил все 5 звеньев формы.
- Заполнил 1е звено и указал "Есть загран"
- Родительская заявка (выбрано "Для ребенка" в форме).
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