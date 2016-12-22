Настроить Cherry Picker на Joomla/Virtuemart

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Закрыт1 заявка94 просмотра

Здравствуйте, необходимо настроить модуль Cherry Picker для Virtuemart  на Joomla 3.6.2.

Модуль установлен, но видимо проблема в совместимости с шаблоном, когда его включаешь, сайт не работает, грузит белый экран. Необходимо устранить эту проблему и настроить модуль, что бы работал корректно.

Joomla
8 лет назад
wolfgn
Ли 
43 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

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