Добрый день. Недавно столкнулся с необходимостью написать небольшое веб приложение. Писал в связке Nginx + Gunicorn + Django. С веб разработкой столкнулся впервые, и при разложении сайта появилась следующая проблема: клиент отправляет ...
Настроить Cherry Picker на Joomla/Virtuemart
Здравствуйте, необходимо настроить модуль Cherry Picker для Virtuemart на Joomla 3.6.2.
Модуль установлен, но видимо проблема в совместимости с шаблоном, когда его включаешь, сайт не работает, грузит белый экран. Необходимо устранить эту проблему и настроить модуль, что бы работал корректно.
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