Имеется необходимость перенастройки имеющегося интернет магазина. Нужно включить функцию показа к основным остаткам товара остатки на складе поставщика по клику товарной группы (товаров относящихся в эту группу 1-5 наименований ). Поставщик со своей стороны веб ...
Скрипт по оценке сообществ ВК
Требуется создать скрипт с веб-интерфейсом, который представляет из себя просто список групп с названием, ссылкой на группу, ссылкой на статистику, стоимостью рекламы, статистическими показателями и итоговой оценке (формулу дам).
Функциональность следующая:
1. Добавление групп ВК
-Ссылка на группу
-Ссылка на контакты
-Ввод стоимости рекламного поста
-Выбор категории группы
2. Создание и удаление категорий групп
3. Список групп с фильтрацией по категории и прочим показателям. Плюс поиск нужной группы
Плюс обновление статистики группы по кнопке
Примерно выглядить может как http://allsocial.ru/communities/
Заявки фрилансеров
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