Скрипт по оценке сообществ ВК

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки111 просмотров

Требуется создать скрипт с веб-интерфейсом, который представляет из себя просто список групп с названием, ссылкой на группу, ссылкой на статистику, стоимостью рекламы, статистическими показателями и итоговой оценке (формулу дам).

Функциональность следующая:

1. Добавление групп ВК 

﻿-Ссылка на группу

﻿-Ссылка на контакты

﻿-Ввод стоимости рекламного поста

﻿-Выбор категории группы

2. Создание и удаление категорий групп

3. Список групп с фильтрацией по категории и прочим показателям. Плюс поиск нужной группы

Плюс обновление статистики группы по кнопке

Примерно выглядить может как http://allsocial.ru/communities/

8 лет назад
den94ka
Данил 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров