Конвертер товаров, категорий, брендов из Simpla в CS-CART

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки93 просмотра

Нужен модуль CS-CART или отдельный скрипт который позволит перенести товары с картинками, варианты, категории, бренды из SIMPLA в CS-CART

Для работы будут предоставлены обе структуры баз данных, оба магазина находятся на одном сервере

ВНИМАНИЕ! Скрипт должен работать по принципу возможности перезапуска, то есть появились новые товары на SIMPLA, мы запускаем скрипт, те товары которые уже и в симпле и в cs-cart не трогаем, но новые товары и категории из SIMPLA добавляем в CS-CART

8 лет назад
Krapan
Андрей 
42 года
19 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров