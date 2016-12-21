Добрый день Верстка и натяжка на wordpress. Есть прототип и макеты страниц в psd Подробности в личку
Конвертер товаров, категорий, брендов из Simpla в CS-CART
Нужен модуль CS-CART или отдельный скрипт который позволит перенести товары с картинками, варианты, категории, бренды из SIMPLA в CS-CART
Для работы будут предоставлены обе структуры баз данных, оба магазина находятся на одном сервере
ВНИМАНИЕ! Скрипт должен работать по принципу возможности перезапуска, то есть появились новые товары на SIMPLA, мы запускаем скрипт, те товары которые уже и в симпле и в cs-cart не трогаем, но новые товары и категории из SIMPLA добавляем в CS-CART
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