PHP-скрипт с API ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки130 просмотров

Необходимо написать php-скрипт для автоматической выгрузки товаров в группу ВК. Товары должны загружаться именно в раздел "Товары" (а не в фотоальбом). Они должны автоматически разбиваться на категории. Список товаров скрипт должен брать из YML-файла. Этот файл и сам скрипт я буду размещать на своем сервере. Т.е. при вызове скрипта, он должен брать инфу из файла и выгружать товары в ВК, группируя при этом товар на соответствующие категории.

Указывайте пожалуйста сроки и вашу цену.

PHP
8 лет назад
titanik1979
Роман 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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