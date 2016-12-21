PHP-скрипт с API ВК

Необходимо написать php-скрипт для автоматической выгрузки товаров в группу ВК. Товары должны загружаться именно в раздел "Товары" (а не в фотоальбом). Они должны автоматически разбиваться на категории. Список товаров скрипт должен брать из YML-файла. Этот файл и сам скрипт я буду размещать на своем сервере. Т.е. при вызове скрипта, он должен брать инфу из файла и выгружать товары в ВК, группируя при этом товар на соответствующие категории.

Указывайте пожалуйста сроки и вашу цену.