Добрый день! Требуется сверстать главную страницу на openkart или на WP, натянуть, сделать активные кнопки - чтобы заявки падали на определенную почту. Цена: 1000 руб.
Перевод сайта с modx Evo на modX Revo
Добрый день!
Необходимо перевести сайт с эволюшен на рево.
Заявки фрилансеров
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