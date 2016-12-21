Перевод сайта с modx Evo на modX Revo

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки106 просмотров

Добрый день!

Необходимо перевести сайт с эволюшен на рево.

MODX
8 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров