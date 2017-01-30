Сверстать, натянуть и прикрепить почту к заявкам

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки83 просмотра

Добрый день!

Требуется сверстать главную страницу на openkart или на WP, натянуть, сделать активные кнопки - чтобы заявки падали на определенную почту.

Цена: 1000 руб.

WordPress
8 лет назад
stigman
Сергей 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

tommy_inf
Артем 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$15
1 день
Все отлчино
Хороший заказчик! Приятно было сотрудничать!

Заявки фрилансеров

tommy_inf
Артем 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад