Калькулятор расчета постройки

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Добрый день! Нужно сделать калькулятор расчета постройки дома на PHP.

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Сколько по времени займет и по деньгам?

PHP
8 лет назад
kuchera
Иван 
42 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров