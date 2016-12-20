Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Нужно поправить форму регистрации на сайте, выполненном на Laravel, выкорчевать капчу, посмотреть, что не дает авторизироваться. Ссылку на сайт дам в личку. Пожалуйста, только с опытом работы с ...
Сделать на сайте в статьях постраничную навигацию
Сделать кодом на сайте в статьях постраничную навигацию, чтоб статья разбивалась на несколько страниц. Вот пример страницы https://budetezdorovy.ru/health/bolyat-koleni-izbavtes-ot-etoj-boli-bystro-7-samyx-effektivnyx-sredstv-smotrite?utm_source=NZ . Только вместо "видео" - "продолжение" на следующей странице.
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