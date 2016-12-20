Задачка по PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок388 просмотров

ПРОЧИТАЙТЕ ЗАДАНИЕ! Спамные заявки не рассматриваются.

Есть статичный CSV файл. Требуется, без использования соединанеия с базой данных, используя только статический .csv файл, определенным образом выводить данные на экран (пример прикрепил). Можно использовать bootstrap для пагинации и интерфейса.

Задание:

1) Пагинация (например сделать пример с 5-ю строчками на страницу). Когда юзер тыкает на следующую страничку нужно менять URL. Например через GET test?page=2 или как-то иначе.

2) Сортировка. Чтобы можно было сортировать всю csv таблицу и она не пропадала при переходе. Чтобы можно было использовать функцию сортировки на любой странице. Для отсеивания спамеров в проекте первым словом поставьте слово программирование.

3) Фильтр. например в одной из колонок через запятую идут слова text1, text2, text3. Если юзер выбрал значение text2, то нужно показать все строчки с этим параметром. Опции выборки – чекбоксы, выпадающие меню, радиокнопки, слайдер, поле ввода (например ввели цену и нажали применить). Фильтры должны работать через аякс. 

4) Нужно чтобы можно было задать какой-то 1 фильтр по умолчанию. Рассмотрим пример использования колонки с цветами. Используя доступ через url, например green-test, нужно показать все строчки с параметром green.

В заявке прикрепите пример вашего пхп кода и ссылку на проект где вы его использовали. 

Спасибо.

BootstrapPHP
8 лет назад
wwweb
39 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров

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