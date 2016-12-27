Внести изменения в адаптивную версию сайта - под мобильные устройства

$58
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок205 просмотров

Требуется внести изменения в адаптивную версию сайта - под мобильные устройства.

ТЗ предоставляю.

Реализация - c помощью CSS

CSS
8 лет назад
Tatius-ka
38 лет
17 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

WebDevGroup
35 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$8
1 день
Рекомендую Андрея как толкового исполнителя. Нареканий на выполненную работу нет - все быстро, без сучков-хвороста))) ДОВОЛЬНА, поэтому РЕКОМЕНДУЮ!
Рекомендую Татьяну, как порядочного заказчика. Нареканий нет.

Заявки фрилансеров

WebDevGroup
35 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад

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