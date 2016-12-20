Спарсить товары и загрузить на OcStore(Opencart)

Задание необходимо выполнить сегодня, если сегодня не сможете реализовать то ничего не пишите. Прикрепил ТЗ, прошу его прочитать и

озвучить сроки по времени и цену. В ТЗ все расписано, что надо сделать,

если не уверены что справитесь, пожалуйста не трате мое и свое время!

Если есть вопросы, то задавайте, не пишите свои предложения без цен и

сроков, они будут отклоняться, так как есть подробное ТЗ и вам не

составит труда все проанализировать.

Спасибо. Надеюсь найду профессионала своего дела!