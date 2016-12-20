Необходимо починить связь: 1С - сайт на umi. Подробности вышлю на почту.
Спарсить товары и загрузить на OcStore(Opencart)
Задание необходимо выполнить сегодня, если сегодня не сможете реализовать то ничего не пишите. Прикрепил ТЗ, прошу его прочитать и
озвучить сроки по времени и цену. В ТЗ все расписано, что надо сделать,
если не уверены что справитесь, пожалуйста не трате мое и свое время!
Если есть вопросы, то задавайте, не пишите свои предложения без цен и
сроков, они будут отклоняться, так как есть подробное ТЗ и вам не
составит труда все проанализировать.
Спасибо. Надеюсь найду профессионала своего дела!
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