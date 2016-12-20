Разработка системы рассылки почтовых сообщений вложениями и отчетности по е-mail маркетингу. Оплата по договоренности.
Починить связь: 1С - сайт на umi
Необходимо починить связь: 1С - сайт на umi.
Подробности вышлю на почту.
Заявки фрилансеров
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