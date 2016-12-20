Создать мобильную версию лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки66 просмотров

Требуется создание мобильной версии посадочной страницы.

Сайт – h-cleaning.ru

Необходима отдельная мобильная версия (будет немного видоизменен макет сайта) под все популярные устройства.

Ждем ваших предложений.

8 лет назад
kuchera
Иван 
42 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров