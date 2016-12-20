Настройка шаблона BossTheme GoMarket на Opencart 1.5

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка92 просмотра

Требуется настройка главной и внутренних страниц сайта аналогично дэфолтному примеру от разработчика.

Также потребуется рисование некоторого количества (10-15 штук) баннеров для сайта.

Подробное описание в ТЗ.

Срок - 3 рабочих дня.

Opencart
8 лет назад
lastoff_stepan
Степан 
43 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров