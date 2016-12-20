Разработка сервиса для скачивания видео

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка85 просмотров

Разработка сервиса для скачивания видео с:

Youtube

Facebook

Instagram

Twitter

Twitch

Вконтакте

Одноклассники

Не менее 5 загрузок видео в секунду. Сервис содержит автотесты проверки работы сервиса.

Прошу оценить разработку по ценам и срокам. Портфолио проектов обязательно.

8 лет назад
goodwin79
Рустам 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров