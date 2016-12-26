Сделать интеграцию сервисов на странице через javascript. Прилагается четкое ТЗ и ссылки на описания необходимых в работе методов. Для выполнения задачи необходимо владеть php, javascript и английским)) Знание майкрософтовских сервисов есть плюсом, но не обязательно. ...
Исправить проблему с ресайзом на сайте
Есть сайт: http://dtemp.ecdevelopers.com/ (не закончен, сделано меньше половины).
Задача состоит в том, чтобы 2 блока (скриншоты ниже) могли пропорционально растягиваться при увеличении размера екрана:
http://puu.sh/sSvzZ/2d545d7659.jpg
http://puu.sh/sSvAH/9dd3c624f9.jpg
Сейчас при уменьшении масштаба браузера твориться хаос: http://puu.sh/sUNYt/6a7fffb1a5.jpg (это нужно исправить). Пока что нету требования делать адаптивность для мобильных устройств, должно все работать на размерах 1200px и выше). Предыдущий разработчик этого осилить не смог (и еще много чего).
Требования (для меня они очень важны, т. к. я ищу человека для постоянного сотрудничества):
1. Только украинские фрилансеры (способны принимать оплату через приватбанк).
2. Наличие быстрого интернета (только кабель или оптика, никакого 3G или Dial Up).
3. Склонность мыслить, анализировать, а не просто машинально кодить то что описано в ТЗ.
4. Ну и конечно хорошие технические навыки.
Если вы справитесь с этой задачей, следующим заданием будет доработка всего сайта (ТЗ и дизайн в PSD будут предоставлены). Дальнейшие проекты - это обычно интернет-магазины (Wordpress / WooCommerce) с нуля, дизайн всегда предоставляеться.
С уважением,
Александр
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