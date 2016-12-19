Настройка примитивного парсера

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Закрыт5 заявок137 просмотров

На сайте приходят приглашения всплывающими окнами с текстом, нужно чтобы парсер собирал эти тексты в тхт файл

8 лет назад
Nyjno100
Юрий 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров