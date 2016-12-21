Требуется разработка CRM-системы с расширенным функционалом для компании по производству и продаже элитной обуви и других проектов в рамках этой компании. Основные функции: - этапы сделки, начиная от привлечения клиента, заканчивая ...
Форма контакта
Техническое задание — в приложенном файле
Сообщения об удачной отправке уже свёрстано и находится в скрытой форме в ХТМЛ-коде.
Доступы по фтп высланы исполнителю на почту.
Техническое задание должно быть выполнено в полном объёме и в срок до 19 ч. по киевскому времени 20 декабря 2016 г.
Выбранный исполнитель
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