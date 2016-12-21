Форма контакта

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка113 просмотров

Техническое задание — в приложенном файле

Сообщения об удачной отправке уже свёрстано и находится в скрытой форме в ХТМЛ-коде.

Доступы по фтп высланы исполнителю на почту.

Техническое задание должно быть выполнено в полном объёме и в срок до 19 ч. по киевскому времени 20 декабря 2016 г.

8 лет назад
itseedbed
Павел 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
онлайн
8 лет назад
$40
2 дня
Дмитрий, легко реализовал форму контакта, используя технологии JQuery Ajax + PHP. Качеством работ, соблюдением сроков, коммуникацией очень довольны. Видна работа профессионального программиста!
Очень понравился подход к работе над проектом. Всё четко и быстро, на высоком профессиональном уровне. Сотрудничество было приятным во всех отношениях. Спасибо за проект.

Заявки фрилансеров

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
онлайн
8 лет назад
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