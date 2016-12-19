Тестовая страница

Необходимо реализовать тестовую страницу на php которая через введенные в форму адреса занесенные в sql предлагала бы совпадения и отображала бы их на яндекс картах.

В форме ввода должно стоять автоподставление возможных вариантов по первым введенным

буквам и появляться выпадающий список.

Карта должна быть динамической (можно использовать от Яндекса, либо

от Google). При всех заполненных формах карта должна переходить в выбранный район и иметь все метки в данной области.