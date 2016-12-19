Разработка CRM-системы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Требуется разработка CRM-системы с расширенным функционалом для компании по производству и продаже элитной обуви и других проектов в рамках этой компании.

Основные функции: 

- этапы сделки, начиная от привлечения клиента, заканчивая производством

- воронка продаж с возможностью автоматизации (e-mail маркетинг, смс, автоматический ретаргетинг)

- производство для отслеживания загрузки производства

- клиентская база с возможностью анализа и сортировки

- автоматические звонки из Crm 

- интеграция с 1с Унф (где работает бухгалтерия)

- финансы (выручка, себестоимость, маржа). 

- Dashboard для руководителя

Работа проектная, но с постоянной оптимизацией. 

8 лет назад
mkhaibaev
Махач 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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