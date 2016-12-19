Сайт www_alasha_kz на фрейморке Codelgniter. Месяц назад был перенесен на другой хостинг, после чего стал некорректно работать.На данный момент 2 проблемы, которые необходимо решить: 1. При переходе на внутренние страницы открываются не те ссылки, ...
Разработка CRM-системы
Требуется разработка CRM-системы с расширенным функционалом для компании по производству и продаже элитной обуви и других проектов в рамках этой компании.
Основные функции:
- этапы сделки, начиная от привлечения клиента, заканчивая производством
- воронка продаж с возможностью автоматизации (e-mail маркетинг, смс, автоматический ретаргетинг)
- производство для отслеживания загрузки производства
- клиентская база с возможностью анализа и сортировки
- автоматические звонки из Crm
- интеграция с 1с Унф (где работает бухгалтерия)
- финансы (выручка, себестоимость, маржа).
- Dashboard для руководителя
Работа проектная, но с постоянной оптимизацией.
Заявки фрилансеров
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