PHP-разработчик

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки153 просмотра

Ищем разработчика для помощи с автоматизацией SEO-задач. Работа над крупным проектом. Компания работает полностью в белую, поэтому пока что ограничены только

Обязанности:

  • Оценка трудозатрат по задачам;
  • Настройка сервера и БД (MySQL);
  • Интеграция со сторонними SEO-сервисами по API (Яндекс Метрика, Мегаиндекс API, Google Analytics, Rush Analytics, Яндекс Вебмастер, GWT, Яндекс XML и др.);
  • Создание дешбордов и интерфейсов для взаимодействия с данными (bootstrap);
Требования:

  • Отличные знания PHP;
  • JS, jQuery, Bootstrap;
  • SQL, MySQL, phpMyAdmin;
  • linux, уверенное пользование командной строкой.
Условия:

  • Главное дедлайны, жёсткой привязки по времени работы нет;
  • По возможности потенциально пересекаться с командой в рабочем времени на 2-3 часа;
  • Работа по ГПД;
  • З/П раз в месяц.
Россия, от 40 000 руб./месяц, можем обсудить оплату по часам
BootstrapJavaScriptjQueryLinuxMySQLPHPSQL
8 лет назад
samcram
Саша 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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