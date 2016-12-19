http://specgost.ru/nakolenniki-zashchitnye/ Есть лайт-бокс галерея. Надо сделать так, чтоб колесом мыши пользователь листал фотки
Исправление ошибки поиска товаров
Сегодня обнаружили ошибку по поиску товаров на нашем сайте http://100shin.com.ua. К примеру в поиске задаем параметры размер 315, потом 80 потом 22,5 и нажимаем поиск, то увидим надпись - Поиск не дал результатов. Но в то же время английская версия сайта, которая давно писалась по по тому же адресу http://100shin.com.ua/en/search.php?what=gruz&size1=315&size2=80&r=no&type=no&usabil=no&manu=no даёт результат. Пробовал ставить файл search.php с английской версии,не помогло.
Эта ошибка не для всех вариантов поиска. К примеру, если выбрать первое значение в размере 10 (ну и дальше пожеланию), то результаты будут. Получается что все варианты размер которых начинается с трёхзначного числа (215,295,315,365 и т.д.) не дают результат. Локально на Денвере загрузив сайт сегодняшней даты такой ошибки нет.
Я так думаю это из-за недавней смены версии php.
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