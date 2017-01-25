Добавить страницу "товары" (cms самописная)

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Завершен4 заявки147 просмотров

На сайте optictelecom_kz необходимо добавить страницу "товары". Если зайти в какой-либо товар, в хлебных крошках есть категория "товары", которая не открвается. Необходимо посадить на данную ссылку страницу, которая будет иметь аналогичный вид с категориями товаров (например "приборы") и включать в себя сами категории Приборы, Кабель, Сварка, Муфты, Арматура, Энергетика, Прочее, Аренда. Саму страницу в меню не выводить, просто чтобы она была. Макет страницы "товары" приложен.

8 лет назад
jnetworkmanager
42 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

sanek-dev
41 год
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$15
2 дня
Работу сделал быстро и качественно, результатом довольны, будем обращаться еще.
5+

Заявки фрилансеров

sanek-dev
41 год
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад