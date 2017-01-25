Добавить страницу "товары" (cms самописная)

На сайте optictelecom_kz необходимо добавить страницу "товары". Если зайти в какой-либо товар, в хлебных крошках есть категория "товары", которая не открвается. Необходимо посадить на данную ссылку страницу, которая будет иметь аналогичный вид с категориями товаров (например "приборы") и включать в себя сами категории Приборы, Кабель, Сварка, Муфты, Арматура, Энергетика, Прочее, Аренда. Саму страницу в меню не выводить, просто чтобы она была. Макет страницы "товары" приложен.