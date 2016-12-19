http://specgost.ru/nakolenniki-zashchitnye/ Есть лайт-бокс галерея. Надо сделать так, чтоб колесом мыши пользователь листал фотки
Joomla 3.x + joomshopping отредактировать импорт товаров
в настоящий момент используется модифицированный плагин simple import для joomshoping.
правило импорта - четкое соответствие "название категории в инет магазине" соответсвует "полю в csv файле"
необходимо отредактировать: "поле csv" содержит "название категории категории инт магазина" + любое кол-во символов. MS SQL выглядит так "csv" like "category name" + %
Необходимо реалиовать аналогичное для joomshopping.
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