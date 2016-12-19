Joomla 3.x + joomshopping отредактировать импорт товаров

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Закрыт1 заявка177 просмотров

в настоящий момент используется модифицированный плагин simple import для joomshoping.

правило импорта - четкое соответствие "название категории в инет магазине" соответсвует "полю в csv файле"

необходимо отредактировать: "поле csv" содержит "название категории категории инт магазина" + любое кол-во символов. MS SQL выглядит так "csv" like "category name"  + %

Необходимо реалиовать аналогичное для joomshopping.

JoomlaSQL
8 лет назад
petrovichalex
Александр 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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