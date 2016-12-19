http://specgost.ru/nakolenniki-zashchitnye/ Есть лайт-бокс галерея. Надо сделать так, чтоб колесом мыши пользователь листал фотки
Сделать сайт на django python
Верстка сайта https://www.dropbox.com/s/funssdod89ujke6/gross-auto-html.zip?dl=0
Необходимо натянуть на django python
Заявки фрилансеров
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