Сделать сайт на django python

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок152 просмотра

Верстка сайта https://www.dropbox.com/s/funssdod89ujke6/gross-auto-html.zip?dl=0

Необходимо натянуть на django python

DjangoPython
8 лет назад
LevluhSvetlana
Светлана 
34 года
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров