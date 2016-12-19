IOS программист

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки87 просмотров

Для существующего приложения необходимо дописать  регистрацию участников в призовой акции при оформлении в приложении месячной подписки. Для реализации предоставляется дизайн скринов и апи-функции.

iOS
8 лет назад
Infonode
Лера 
37 лет
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров