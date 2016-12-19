Адаптировать Mega filter pro под шаблон opencart
IOS программист
Для существующего приложения необходимо дописать регистрацию участников в призовой акции при оформлении в приложении месячной подписки. Для реализации предоставляется дизайн скринов и апи-функции.
Заявки фрилансеров
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