Доделать меню Joomla

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Закрыт2 заявки123 просмотра

На сайте http://rassada-zemlyaniki.ru/ необходимо сделать выпадающее меню в одном из пунктов (см.скрин).

ФТП нет, только админпанель. 

Joomla
8 лет назад
valdisX
Влад 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров